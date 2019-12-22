Трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 млн грн

Два инспектора таможенного поста "Западный" и инспектор отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС подозреваются в злоупотреблении властью и нанесению государству ущерба на 2 миллиона гривен. Об этом сообщили в ГБР.

"Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки "MAN" на территорию Украины через таможенный пост "Западный" с занижением таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

Подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор".

Отмечается, что начисление таможенных платежей происходило по заниженной ставке, из-за чего госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.

Чиновникам инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, львовские таможенники конфисковали холодильник с 13 живыми питонами.