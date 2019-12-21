Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно

Павлоградский горрайонный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку "ДНР" Светлану Дрюк (позывной Ветерок), о которой российские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка", к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Об этом говорится на сайте суда и в материалах судебного реестра.

Она признана виновной по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса за участие в террористическом формировании в 2014-2018 годах. В этот период она принимала участие в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона "11-го Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР".

Террористическая деятельность Дрюк закончилась 30 декабря 2018 года, а уже в мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.

В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.

Напомним, что Дрюк вывезли из Донецкой области сотрудники украинской контрразведки после того, как осенью 2018 года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования "11-й полк ДНР", где она служила.

Историю женщины рассказали на телеканале 1+1 в марте 2019 года.