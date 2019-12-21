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​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь

Боевики использовали минометы, гранатометы и пулеметы.

​С начала дня на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь среди военнослужащих Объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

Подконтрольные России боевики в субботу использовали минометы калибра 120 мм (возле Крымского), гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Стрельба велась возле населенных пунктов Крымское, Зайцево, Новотроицкое, Пески, хутора Вольный.

Напомним, что 20 декабря боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе, в результате чего получил ранения один украинский военный.

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