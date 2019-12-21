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Боевики применили лазерное оружие против украинских военных на Донбассе

Один военнослужащий получил поражения сетчатки глаза.

Боевики применили лазерное оружие против украинских военных на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 20 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации совершили 10 обстрелов на Донбассе, в результате чего получил ранения один украинский военный.

Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия". - говорится в утренней сводке.

Боевики стреляли вблизи населенных пунктов: Хутор Вольный, Светлодарск, Шумы, Крымское, дважды у Невельского, а также вблизи Славного, Каменки, Васильевки и шахты Бутовка.

С начала субботы российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

7 декабря сообщалось, что украинский военный в зоне ООС пострадал от лазерного оружия. Боец ВСУ также получил ранения сетчатки глаза.

Напомним, в четверг, 19 декабря, на Донбассе произошел один обстрел, потерь среди украинских военных не было.

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