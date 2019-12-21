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В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)

NASA пытается вернуть тестовый корабль на Землю.

Фото: EPA/UPG

С космодрома на мысе Канаверал в США в пятницу впервые запустили пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner. Тестовый полет к Международной космической станции проходит без экипажа.

Как сообщает N+1, ракета Atlas V с кораблем стартовала в 13:36 по киевскому времени.

Boeing Starliner - один из двух американских пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых по программе Commercial Crew Program наряду с SpaceX Crew Dragon. Цель программы - создать замену Space Shuttle (которые не используются с 2011 года) и российским кораблям "Союз".

Starliner рассчитан на перевозку до семи членов экипажа и способен поддерживать их существование вне станции до 60 часов.

В рамках программы обе компании (Boeing и SpaceX) должны продемонстрировать работоспособность своих кораблей в несколько этапов, среди которых ключевые - это испытания системы аварийного спасения на Земле, а также два запуска: беспилотный и пилотируемый.

Starliner должен состыковаться с МКС в субботу, 21 декабря. Ожидается, что 28 декабря корабль вернется на Землю, совершив посадку на парашютах на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Обновление. После успешного запуска ракеты-носителя "Атлас-5" с испытательным беспилотным вариантом корабля "Старлайнер", возникла нештатная ситуация - корабль не вышел на заданную орбиту. Конструкторы и инженеры начали изучать возможности безопасного возвращения аппарата на Землю с расчетной точкой приземления в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, сообщает Радио Свобода.

Сейчас Starliner находится на незапланированной, но устойчивой орбите, сообщили в NASA.

Напомним, что SpaceX запустила свой корабль Crew Dragon в начале марта 2019 года. Затем аппарат успешно состыковался с МКС и вернулся на Землю. Однако через полтора месяца этот же корабль взорвался во время огневых испытаний системы аварийного спасения из-за поломки топливного клапана.

Ожидается, что первый пилотируемый полет Crew Dragon произойдет весной 2020 года, дата пилотируемого полета Starliner пока неизвестна и намечена на середину 2020 года.

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