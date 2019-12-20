В МИУ надеются, что главу "Укрзализныци" Кравцова уволят до конца года

Министерстве инфраструктуры ожидают, что наблюдательный совет "Укрзализныци" уволит главу правления компании Евгения Кравцова до конца года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио".

"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от изменения политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, поэтому мы не можем на это влиять", - сказал Криклий.

По его словам, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом "УЗ", после которой осталось "много вопросов к действующему правления".

Криклий добавил, что в набсовете планируют поднимать вопрос о замене руководителя "УЗ".

Напомним, Кравцов пришел в "Укрзализныцю" в 2015 году на должность советника генерального директора. Позже он занимал другие должности и одно время работал в МИУ на должности первого заместителя министра инфраструктуры.

В августе 2017 года Кравцов вернулся в "УЗ" и был назначен и.о. главы правления компании. С января 2019 года он получил постоянную должность главы правления.

В конце ноября Министерство инфраструктуры заявило, что в ближайшее время решит, останется ли Кравцов на должности или нет.