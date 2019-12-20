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В МИУ надеются, что главу "Укрзализныци" Кравцова уволят до конца года

Этот вопрос будет рассматривать набсовет.

В МИУ надеются, что главу "Укрзализныци" Кравцова уволят до конца года
Владислав Криклий
Фото: mvs.gov.ua

Министерстве инфраструктуры ожидают, что наблюдательный совет "Укрзализныци" уволит главу правления компании Евгения Кравцова до конца года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Украинскому радио".

"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от изменения политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, поэтому мы не можем на это влиять", - сказал Криклий.

По его словам, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом "УЗ", после которой осталось "много вопросов к действующему правления".

Криклий добавил, что в набсовете планируют поднимать вопрос о замене руководителя "УЗ".

Напомним, Кравцов пришел в "Укрзализныцю" в 2015 году на должность советника генерального директора. Позже он занимал другие должности и одно время работал в МИУ на должности первого заместителя министра инфраструктуры.

В августе 2017 года Кравцов вернулся в "УЗ" и был назначен и.о. главы правления компании. С января 2019 года он получил постоянную должность главы правления.

В конце ноября Министерство инфраструктуры заявило, что в ближайшее время решит, останется ли Кравцов на должности или нет.

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