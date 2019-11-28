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МИУ пообещало в ближайшее время решить судьбу главы "Укрзализныци"

У правительства есть много замечаний к работе компании.

МИУ пообещало в ближайшее время решить судьбу главы "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Министерство инфраструктуры намерено в ближайшее время решить, останется ли глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на должности или нет.

"По "Укрзализныци" премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова", - цитирует министра инфраструктуры Владислава Криклия "Интерфакс-Украина". Об этом он сказал на брифинге во Львове в четверг.

При этом Криклий отметил, что госсекретарь ведомства, экс-начальник департамента инвестиционной политики УЗ Андрей Галущак, отстранение от должности которого требует уволенная с должности замминистра инфраструктуры Александра Клитина, "никак не может влиять на "Укрзализныцю".

"К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы хоть кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, потому что последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в "Укрзализныци" вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы", - отметил Криклий.

Напомним, что Кравцов пришел в "Укрзализныцю" в 2015 году на должность советника генерального директора.

Позже он занимал другие должности и одно время работал в МИУ на должности первого заместителя министра инфраструктуры.

В августе 2017 года Кравцов вернулся в "УЗ" и был назначен и.о. главы правления компании. С января 2019 года он получил постоянную должность главы правления.

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