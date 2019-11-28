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"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля

"1 января в 10 часов по московскому времени".

"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Компрессорная газовая станция Ямал-Европа
Фото: EPA/UPG

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в официальном предложении "Газпрома" о продлении контракта назвала дата и время, когда может начаться новая "газовая война".

"Я напомню, что в письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины... "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль. И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - сказал Витренко в интервью DW.

По его словам, если же "Газпром" попробует продолжить транзит газа без урегулированных отношений, Украина "будет его надежно хранить".

"Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами. Условно говоря: если у вас утерян багаж, есть специальный отдел, который называется Lost and Found, который найдет ваш багаж и вам его отдаст. Вот похожая ситуация здесь. Газ будет надежно храниться до тех пор, пока не будет его документального оформления", - сказал Витренко.

Так как зимой газ физически не закачивается в хранилища, это будет происходить при помощи операций замещения.

"Чтобы всех успокоить - Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции - выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль". Нет у нас такого. Мы просто говорим - не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина", - сказал Витренко.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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