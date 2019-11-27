Гончарук: никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа нет

"Не существует переговоров о покупке газа, существуют переговоры о продолжении транзита".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа не ведется.

"Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации, существуют переговоры о продолжении транзита газа из России в Европейский Союз через Украину", - сказал он на брифинге в среду после заседания правительства Украины.

Гончарук отметил, что позиция Украины в данных переговорах заключается в том, чтобы контракт был заключен по европейским правилам и чтобы контракт был долгосрочным.

Напомним, что 26 ноября исполнилось четыре года с момента, когда Украина импортировала последние объемы российского газа.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.