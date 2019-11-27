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Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона

Гарантированная цена вводится на случай "газовой войны".

Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Фото: Depositphotos/juvelez

Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.

Об этом рассказал журналистам после заседания правительства премьер Алексей Гончарук.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Такое решение - гарантированная цена на газ - мы на правительстве приняли. Мы договорились [с Нафтогазом], что на период отопительного сезона мы обеспечиваем каждому человеку возможность не платить больше за коммунальные услуги, стоимость которых зависит от такого важного энергоносителя", - сказал Гончарук.

По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

По данным Кабмина, это самая низкая цена для отопительного сезона за последние два года.

Программа добровольная, потребитель сможет из нее выйти и платить за газ по действующей месячной цене.

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