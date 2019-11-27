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Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - Зеленский

"Мы не будем делать никаких необдуманных шагов".

Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет, мы не будем делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в украинском-литовском экономическом форуме.

«Мы уважаем каждого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса, от ресторанного до сектора зеленой энергетики. Мы не будем делать никаких необдуманных шагов, бывают ошибки, которые касались бы ретроспективных изменений в нашем законодательстве и ухудшали бы условия для ведения бизнеса в Украине», - заявил Зеленский.

Он также призвал литовских бизнесменов инвестировать в Украину.

«Отдельно хочу обратиться к представителям всех литовских компаний, которые присутствуют сегодня здесь в этом зале. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили наш украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты. Мы вам очень благодарны за это», - сказал Зеленский.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-ураинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта Андрея Геруса о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производство против государства Украина в международных арбитражных судах.

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