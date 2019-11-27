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Шведский суд отклонил первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

Требования "бери или плати" полностью отменены.

Шведский суд отклонил первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража
Апелляционный суд округа Свеа
Фото: neftegaz.ru

Апелляционный суд округа Свеа отклонил первую апелляцию "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража, который в 2017-2018 года рассматривал иски "Нафтогаза" и "Газпрома" о поставках и транзите газа.

Об этом говорится на сайте суда.

Первая апелляция касается промежуточного (отдельного) решения арбитража Стокгольма по иску относительно контракта на поставки газа от 19 января 2009 года и его частичной отмене.

Оно было вынесено 31 мая 2017 года.

Тогда трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Арбитраж обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

Результаты апелляций по окончательному решению о поставках газа и решению о транзите газа станут известны в 2020 году.

Решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

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