Шведский суд отклонил первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа отклонил первую апелляцию "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража, который в 2017-2018 года рассматривал иски "Нафтогаза" и "Газпрома" о поставках и транзите газа.

Об этом говорится на сайте суда.

Первая апелляция касается промежуточного (отдельного) решения арбитража Стокгольма по иску относительно контракта на поставки газа от 19 января 2009 года и его частичной отмене.

Оно было вынесено 31 мая 2017 года.

Тогда трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Арбитраж обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

Результаты апелляций по окончательному решению о поставках газа и решению о транзите газа станут известны в 2020 году.

Решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.