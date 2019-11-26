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Украина прожила четыре года без закупок газа у России

"В 2013 году зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают".

Украина прожила четыре года без закупок газа у России
Фото: utg.ua/still-alive

26 ноября исполняется четыре года с момента, когда Украина импортировала последние объемы российского газа.

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза".

"В 2013 году наша зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ", - прокомментировал это событие глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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