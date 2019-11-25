Чиновник из "Нафтогаза" рассказал, что Фруман и Парнас хвастались своими связями с Джулиани

Парнас и Фруман пытались склонить Андрея Фаворов на свою сторону для замены Коболева.

Глава дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман хвастались своими связями с адвокатом Трампа Руди Джулиани и администрацией США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью с Фаворовым. Это произошло, когда бизнесмены хотели сместить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и устранить с должности посла США в Украине Мари Йованович.

"Фаворов сообщил, что встречался в марте с Парнасом и Фруманом во время конференции по энергетике в Хьюстоне. Было понятно, что они проталкивали заключения выгодного для них соглашения о поставках американского газа. Они считали, что их связи с Джулиани помогут им достичь соответствующих договоренностей", - сказано в сообщении.

По словам Фаворова, который сотрудничает с Министерством юстиции США по делу Джулиани, Парнас и Фруман пытались склонить его на свою сторону для замены Коболева.

"Это абсолютное безумие... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Это был мой первый опыт, когда два частных деятеля обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", - заявил Фаворов CNN.

По его словам, Парнас и Фруман «намекали на то, что у них есть возможность встречаться и обсуждать политику Украины с чиновниками нынешней администрации, а также что они имеют другие каналы коммуникации». Фаворов отметил, что речь шла, в частности, о Джулиани.

По его словам, он не знал, насколько серьезно следует воспринимать Парнаса и Фрумана, пока, до того, как с должности посла США в Украине была уволена Мари Йованович.

«До сих пор мне трудно понять, как такое возможно», - отметил Фаворов.

Он отказался давать комментарии относительно Джулиани, но сказал, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с ним.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют возможные связи Джулиани с компанией Парнаса и Фрумана Global Energy Producers. Фаворов рассказал, что бизнесмены хотели заключить соглашение между поставщиками сжиженного природного газа в США и Нафтогазом.

Напомним, Парнас и Фруман работали с Джулиани для поиска компромата на Джо Байдена.

9 октября их задержали за нарушение правил финансирования политических кампаний.

12 ноября также сообщалось, что CNN нашел доказательства о 10 встречах Трампа с Парнасом и Фруманом.

В мае 2019 года украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "двумя аферистами" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - говорил Коломойский.