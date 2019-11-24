Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар"

Созданная Министерством обороны для проверки качества бронежилетов "Корсар" спецкомиссия провела дополнительное исследование в лаборатории Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил член комиссии Роман Костенко.

Костенко напомнил, что, согласно договору между Министерством обороны и ООО "НПП "ТЕМП-3000", проверка и приемка товара осуществляется в соответствии с техническими условиями, которыми определено, что изделия должны сохранять защитные свойства в условиях эксплуатации в диапазоне температур от минус 40°С до 60°С и в случае атмосферных осадков.

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

"Комиссией проведено исследование указанных условий: в нормальных условиях, при минус 40°С и 40°С тепла, а также "дождевании". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробития защитного слоя", - сообщил он.

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Также комиссия решила провести дополнительное исследование в условиях, не предусмотренных техническими условиями, а именно - после часового замачивания бронежилетов. В частности, было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями 5,45 мм и 7,62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей 9 мм ПМ).

В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства.

"Это свидетельствует о том, что действующие технические условия относительно указанных бронежилетов несовершенны и требуют доработки", - отметил член комиссии.

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

"Таким образом, испытания показали, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, соответствуют техническим условиям, заложенным в договоре", - подытожил Костенко.

Напомним, 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.