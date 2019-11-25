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У украинцев стало меньше уверенности в правильном движении страны

Оптимистов сейчас 36%, а в августе было 50%.

У украинцев стало меньше уверенности в правильном движении страны
Фото: president.gov.ua

Тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, снова стало больше, чем оптимистов.

Об этом свидетельствует социологический опрос фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, проводившийся 4-19 ноября. В ходе исследования, которое финансировалось представительством Европейского Союза в Украине, опросили 2041 респондента. Погрешность - не больше 2,3%.

Опрос показал, что 36% граждан считают, что Украина движется в правильном направлении, 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным.

В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа" (50% считают направление движения правильным, а 25% - неправильным), тогда как избиратели пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейской солидарности", наоборот, уверены в обратном: соответственно, 69% и 74% оценивают направление движения страны как неправильное.

Сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 2019 50% считали направление движения правильным, а 23% - неправильным.

В то же время нынешние результаты намного лучше, чем были до выборов. В августе 2018 года только 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% были уверены, что направление движения неправильный.

Напомним, что первые шаги деятельности президента Зеленского и его команды положительно оценивают 62% респондентов, негативно - 23,9%.

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