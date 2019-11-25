Россия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТО

Мастикашева и Каратай были задержаны два года назад.

Россия включила в список нового обмена удерживаемыми лицами граждан Украины Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Они были задержаны Службой безопасности Украины летом 2017 года по подозрению в попытке устроить ряд терактов в России руками бывших участников АТО.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Мастикашева и Каратай нашли в Каменском безработного ветерана Юрия Бондаря и предложили ему тысячу долларов за пару недель работы бригадиром в России на строительных объектах, с условием, что он найдет еще двух членов бригады, обязательно из числа бывших военных. Ими стали его товарищи Сергей Морозов и Станислав Юркевич.

В августе 2017 года все трое отправились из Каменского в Москву. Их провожала Мастикашева, а в Москве встретил Каратай. Он же снял для них квартиру.

В Москве их водили по разным инфраструктурным объектам - метрополитену, вокзалам. Посещение объектов фиксировалось на камеру и документировалось при помощи звонков на номер украинского мобильного оператора, который выдали бывшим АТО-шникам. По версии СБУ, таким образом готовилась почва для террористических актов в России.

Когда один из украинцев понял, что их хотят подставить, они решили покинуть территорию Россию и сбежали с помощью Bla-bla-car.

Российские кураторы Мастикашевой и Каратая - эксперт "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов (любовник Мастикашевой) и его начальник Руслан Мильченко. Оба были задержаны ФСБ в начале января 2018 года.

В СБУ заявляли, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь отмежеваться от действий "Аналитики и безопасность".

Напомним, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в конце октября заявил, что на переговорах в Минске готовят большой обмен пленными.

Последний большой обмен на Донбассе состоялся еще в конце 2017 года. Тогда Украина отдала 233 человек, боевики - 73.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.