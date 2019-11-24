В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа

Лайнер выполнял рейс из Москвы в Анапу.

В России пилот экстренно посадил самолет и скончался от сердечного приступа. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - говорится в сообщении.

Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту в Ростове-на-Дону. Самолет благополучно приземлился.

По данным собеседника агентства, пилот, 1970 года рождения, во время полета пожаловался на боль в области сердца.

Он отметил, что летчик скончался до прибытия скорой помощи.

В свою очередь пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщает, что по факту смерти пилота проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в России посреди кукурузного поля экстренно сел пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым. На взлете самолет столкнулся со стаей птиц.