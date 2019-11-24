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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Посольство Украины призвало редакцию исправить ошибку.

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик под названием "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу", в котором использовалась карта Украины без Крыма.

На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании и призвало редакцию исправить ошибку.

Фото: скриншот

"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

На момент публикации новости видео на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

Напомним, в начале ноября The New York Times опубликовало материал с картой Украины без Крыма. Позже издание  объяснило, что на карте должен был быть обозначенный пунктирной линией участок границы, аннексированный Россией в 2014 году.

В марте 2019 Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ. Корпорация создала локальную карту для "спорной территории".

В июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцю американского издания Bloomberg из-за некорректного обозначения Крымана карте. После обращения, ресурс удалил эту карту со своего сайта.

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