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В Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в России

Его подозревают в изготовлении бомб и подготовке террористов-смертников.

В Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в России
Фото: islam-today.ru

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о задержании одного из ключевых террористов "Исламского государства" Юсуфа Худа, который подозревается в причастности к терактами в России и Германии, пишет Hurriyet Daily News.

"Он известен как создатель бомб и вдохновить террористов-самоубийц. Он стоит за атаками в России 2018 года, и в Гамбурге в Германии. Его задержали в Сирии", - заявил Сойлу. 

Глава МВД Турции уточнил, что поимка террориста прошла в ходе военной операции на северном востоке Сирии. По версии следствия, Худа причастен к совершению по меньше мере 20 терактов. 

"ИГИЛ - это не просто террористическая организация, которая угрожает жизням людей. Также это несет огромную угрозу исламу из-за языка и терминологии, которые она использует. Мы будем бороться против этого внутри Турции и вне ее границ", - заявил Сулейман Сойлу.

Напомним, в феврале 2018 года в российском городе Кизляр супружеская пара открыла огонь по толпе людей во время празднования Масленицы. Они застрелили пять человек. Ответственность за преступление на себя взяло "Исламское государство".

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