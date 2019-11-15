СБУ сообщила о задержании командира ИГИЛ Аль Бара Шишани

Служба безопасности Украины сообщила о задержании командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани. Как оказалось, с 2018 года он жил в Украине, задержали его в частном доме где-то возле Киева.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Аль Бара Шишани - гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили. С 2012 года он был амиром джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия. В 2013 году стал заместителем военного эмира ИГИЛ Абу Умара аш-Шишани.

Когда в 2016 году аш-Шишани был убит, Аль Бара Шишани выехал в Турцию.

Фото: chechensinsyria.com Аль Шишани

"Цезарь Тохосашвили, также известный на родине под именем Леван, уехал воевать в Сирию еще в 2013 году. Вначале он находился в составе вооруженной оппозиции, возглавляя так называемую чеченскую бригаду, но затем примкнул к ИГ, где пост «министра войны» занимал его односельчанин Тархан Батирашвили (Умар аш-Шишани). Благодаря дружбе с ним Цезарь Тохосашвили обрел большое влияние", - так писала про Аль Бара российская газета "Коммерсант" в 2017 году, когда появилась информация об его убийстве. Впоследствии ее опровергли.

По информации СБУ, в 2018 году Аль Бара Шишани незаконно приехал в Украину с использованием поддельного паспорта и легализовался в стране, чтобы координировать здесь деятельность специальных ячеек ИГИЛ - амниятов.