Суд отпустил мужа "Слуги народа" Скороход под ночной домашний арест

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте и намерена обжаловать это решение.

Шевченковский районный суд Киева отпустил мужа депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина под ночной домашний арест.

Об этом сообщают "Українські новини".

Отмечается, что с суд принял решение избрать Алякину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00.

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте и намерена обжаловать это решение.

Алякин - собственник украинского ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий). Его также связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин, экс-владелец банка "Пушкино" в России, объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла 500 млн руб. (около 180 млн гривен). В том же году Алякин выехал из России в Украину. В декабре 2015 года Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино".

В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

Напомним, 14 ноября на пленарном заседании Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике. 15 ноября "Слуги народа" исключила Скороход из своего состава.

В Генпрокуратуре пояснили, что полиция задержала российского бизнесмена Алякина, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее он пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения.

На данный момент у Алякина нет гражданства ни одной из стран.

В ГПУ также напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.