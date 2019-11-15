Гончарук увидел руку ФСБ в позиции отдельных депутатов по ГТС

Законопроект об анбандлинге снова поссорил депутатов и правительство.

Верховная Рада в пятницу со скандалом разблокировала подписание закона о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

Он был принят 31 октября голосами 341 народного депутата, но пророссийская оппозиция сразу же зарегистрировала предложение об отмене результатов голосования. Этот проект постановления обязателен для рассмотрения, поэтому спикер Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

Постановление оппозиции поддержали только 57 депутатов, а это значит, что закон можно подписать.

Однако после этого депутатам предложили внести правки в законопроект, устранив некоторые несогласованности.

"У нас есть расхождения в законодательстве, что такое газотранспортная система, включает ли она в себя подземные хранилища. Мы предлагаем в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется в газотранспортной системе, и в подземных хранилищах газа", - пояснил с трибуны глава энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Депутаты раскритиковали подобный подход и потребовали, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук дал слово, что эти поправки согласованы с международными партнерами. "13 страниц ошибок вы вдруг нашли? Вы за кого нас держите?" - возмутился один из депутатов.

Гончарук заверил, что последнее письмо от "европейцев" по этому законопроекту получил только сегодня ночью.

"Что касается того, что украинская ГТС на 100% остается в Украине, в собственности Украины. Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще есть подозрение, что здесь работает ФСБ", - сказал премьер, спровоцировав новую волну возмущения депутатов.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в свою очередь пояснил, что предложенная таблица поправок была составлена на основании изучения стенограмм и записей и отвечает договоренностям на уровне комитета и Верховной Рады.

Он сказал, что у Рады есть два варианта: принять эти поправки до подписания закона или вносить их как новый законопроект.

Споры продолжились еще несколько минут, но в конце концов поправки были приняты 292 голосами.