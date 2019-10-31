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Рада приняла законопроект об анбандлинге ГТС

Оператор украинской газотранспортной системы будет независимым.

Рада приняла законопроект об анбандлинге ГТС
Фото: www.finobzor.com.ua

Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

За принятие в целом законопроекта №2239-1 проголосовал 341 депутат при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

В законе устанавливается, что оператором ГТС, который находится в госсобственности и не подлежит приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

При этом запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которая используются оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа магистральными трубопроводами.

Напомним, 18 октября Рада приняла законопроект под анбандлинг ГТС в первом чтении.

Украина обязана завершить анбандлинг до конца года. Для этого необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины.

В России заявляли, что если Украина успеет это сделать до конца года, "Газпром" подпишет новый транзитный договор на европейских правилах.

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