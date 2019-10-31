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Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар

Документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки.

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар
Рефат Чубаров и Андрей Смирнов
Фото: пресс-служба президента

Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР о депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, сообщается на сайте президента.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноциде, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - рассказал Смирнов во время встречи с представителями Меджлиса.

Он также отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. Смирнов уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки.

По словам замглавы ОП, работа по поиску документов, связанных с депортацией крымских татар, будет продолжена.

"Мы будем обобщать документы, сводить в исторические каталоги, доводить до общества. Истину и правду в этом вопросе необходимо установить", - сказал Смирнов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офиса президента за обнародование документов.

"Эти документы - донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом", - отметил Чубаров.

Он также сообщил, что в составе Курултая работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

Фото: Пресс-служба президента

Напомним, 23 апреля 2019 года Меджлис принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, что стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым и возобновила притеснения крымских татар, в частности, запретила Меджлис крымскотатарского народа.

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