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"Дарница" продолжит отстаивать право на производство своего "Корвалола"

"Дарница" считает необоснованным решение Хозсуда Киева.

"Дарница" продолжит отстаивать право на производство своего "Корвалола"

Фармацевтическая компания "Дарница" считает необоснованным решение Хозяйственного суда Киева от 30 октября 2019 года, которым этой компании было отказано в удовлетворении иска против АО "Фармак", и намерена его обжаловать. Об этом говорится в официальном заявлении "Дарницы", обнародованном в четверг, пишет РБК-Украина.

Компания напоминает, что суд рассматривал жалобу "Дарницы" на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу компании "Фармак". Тогда Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к компании "Фармак".

"Мы убеждены, что действуем в правовом поле и не нарушаем никаких прав интеллектуальной собственности, - говорится в заявлении.

"Дарница" подчеркивает, что регистрационные удостоверения на производство "Корвалола" в Советском Союзе имели десятки заводов по всей стране.

"Советское законодательство не закрепляло интеллектуальную собственность за одним физическим или юридическим лицом. "Корвалол", как и любая другая торговая марка, был достоянием всего народа. Сейчас "Корвалол" производят много фармацевтических компаний в разных странах: в Украине, России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Германии", - сообщается в заявлении.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что судебные споры между "Дарницей" и "Фармаком", предметом которой была торговая марка "Корвалол", "Фармак" окончательно проиграл "Дарнице" в 2011 году в судах всех инстанций.

"Восстановить этот иск было невозможно, но в 2017 году "Фармак" искусственно реанимировал это дело, придумав новый предмет спора - обозначение "Корвалол Corvalolum", - объясняет "Дарница".

Компания также подчеркивает, что лекарственное средство "Корвалол-Дарница" официально зарегистрировано с соблюдением законодательства Украины, а элемент "Дарница" в его названии четко указывает на производителя, а потому спутать эту торговую марку с другими невозможно.

Как сообщалось, летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Параллельно "Фармак" реанимировал судебный процесс, касающийся отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница", потому что в этом деле якобы открылись новые обстоятельства.

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