Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в Верховной Раде.
"Этот новый парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону", - сказал Столтенберг депутатам.
Он заявил о поддержке Украины со стороны блока НАТО, "поскольку мы разделяем оди и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права".
Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но "дорога к членству сложная". "Тот, кто этого желает, должен быть предан реформам и способным их проводить", - сказал Столтенберг.
При этом он сказал, что это выбор исключительно альянса и страны-претендента. Другие страны не могут наложить вето на вступ Украины в НАТО.
Во время выступления Столтенберг также процитировал строки из Шевченко: ""Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше – спати, спати І спати на волі".
"Вы не спите, вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", - сказал генсек НАТО.