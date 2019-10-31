Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»

Рада девятого созыва впервые лишила неприкосновенности и дала разрешение на арест народного депутата. Решение касательно Ярослава Дубневича – мажоритарщика из группы «За будущее» – далось «слугам» не без внутреннего конфликта. О всех подробностях – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Атака депутатов Коломойского

Рассмотрение представлений о согласии парламента на привлечении к уголовной ответственности, разрешения на задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича – фигуранта многочисленных журналистских расследований о коррупции – значилось первым пунктом повестки дня парламента 31 октября. Ещё до начала заседания в Раде появился Руслан Рябошапка с увесистой папкой в руках. Генпрокурор о чем-то говорил с главой САП Назаром Холодницким в правительственной ложе.

Фото: Макс Требухов

В это время «слуги» выходили из подвального помещения парламента, где состоялось заседание фракции. Как рассказали источники LB.ua, разговор вышел непростым. Группа депутатов, близких к Игорю Коломойскому, выступила категорически против голосования за согласие на задержание и арест. «Они говорили, что ГПУ подготовила «пустое» представление без конкретных доказательств, что позволит Дубневичу выйти на свободу из СИЗО под залог, а мы все окажемся крайними и клоунами», – рассказал один из собеседников LB.ua.

Глава фракции Давид Арахамия подтвердил, что был ряд несогласных, правда, назвал эту группу «юристами, которые высказывали замечания и свои предостережения к формулировке представления». (Среди неголосовавших – экс-журналисты «1+1» Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, – А.С.).

«Но мы в целом приняли решение фракции, что будем голосовать. А то, что некоторые депутаты были против, то мы же не можем держать каждого за руку, у каждого депутата есть своя позиция», – убеждал Арахамия.

К слову, сам Дубинский и его коллега-соратник Максим Бужанский уже после голосования в кулуарах откровенно рассказали LB.ua о причинах такого «инакомыслия». Мол, представление не подкреплено доказательной базой, что подтвердил даже профильный комитет. «Но им нужен перфоманс, нужна видимость посадок, ведь этого требуют люди», – сетовал Бужанский.

Здесь резонно напомнить, что президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона действительно обещал, что до 1 ноября все увидят результат по ряду громких коррупционных дел. И, похоже, в последний день октября решили хоть как-то ускориться.

Фото: Макс Левин

Дубинский поддержал товарища, заявив, что «вся эта имитация попыток посадок плохо закончится». И добавил, что с такими темпами и такого рода решениями «эта Рада и года не досидит».

Показательно, что уже вечером Дубинский написал в своём телеграмм-канале: «Учитывая эти факты, подписал проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке».

Что вменяют Дубневичу

«Слуги» перед заседанием Рады получили на телефоны сообщение в общем партийном чате о том, что нужно голосовать «за» все три представления. И, мол, «жести» не будет: задержания Дубневича прямо в сессионном зале не произойдёт.

Фото: Ян Доброносов

Спикер Дмитрий Разумков вновь открыл заседание с опозданием на 15 минут (по регламенту, оно должно начаться в 10-00, – А.С.). Кстати, это происходит уже две сессионные недели кряду, что косвенно говорит о том, что не все так гладко на «зеленом корабле». И каждое утро консультации монобольшинства затягиваются, задерживая начало пленарной работы.

Глава Рады напомнил присутствующим, что НАБУ давно ведёт досудебное следствие под процессуальным руководством САП. Само представление было внесено генпрокурором ещё 17 октября. «Собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн», – отмечается в представлении, которое утром депутатам в распечатанном виде раздали на стойках регистрации.

По словам Руслана Рябошапки, у следствия и обвинения есть основания полагать, что депутат причастен к совершению ряда преступлений. В частности, нардеп в прошлой каденции ВР занимал должность председателя Комитета транспортного комитета, имел информацию о финансовом состоянии ПАО «Украинская железная дорога», ее потребности при проведении госзакупок. «И, контролируя два субъекта хозяйствования (производителя стрелочных переходов и того, кто их закупал, – А.С.), организовал схему, по которой две компании, одна из которых ему подконтрольна, получила доход в размере 93 миллиона грн», – заявил Рябошапка.

Фото: Макс Требухов

Генпрокурор отметил, что это дело расследуется уже почти три года. И по восьми фигурантам по этому делу расследование закончено, а также есть все необходимые доказательства для того, чтобы их привлечь к уголовной ответственности.

«Подозрения предъявлены, и сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. После этого дело будет готово для передачи в суд. Есть достаточно доказательств для того, чтобы привлечь к ответственности и народного депутата Дубневича», – объявил он.

После короткого представления депутаты начали задавать вопросы. Так, нардеп от Европейской солидарности» Владимир Арьев зачитал решение профильного комитета Рады по вопросам регламента. «Чёрным по белому написано: отсутствуют любые доказательства плана Дубневича для совершения преступления», – заступился он за бывшего соратника. (Ярослав Дубневич вместе с братом Богданом в прошлом созыве были членами фракции БПП-«Солидарность».

Сергей Соболев из «Батькивщины» резонно напомнил, что как раз сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о том, что членам транспортного комитета дадут право распределять миллиарды на строительство дорог. «Авторы это законопроекта – «Слуги народа». А разве это не создаст основу для таких же десятков дел против депутатов в перспективе?», – спросил депутат у Руслана Рябошапки.

Фото: Макс Требухов

Ответ генпрокурора вышел невнятным, и Дмитрий Разумков поспешно огласил, что время на вопросы закончилось. Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» подбежал к трибуне, громко требуя дать и ему слово для вопроса Рябошапке. На что спикер, вздыхая, просил его сесть на место.

Затем по процедуре слово дали «виновнику торжества» – Ярославу Дубневичу. Он сразу же назвал все обвинения в его адрес абсурдными, а все представление генпрокурора таким, что основывается «на какой-то журналистской статье, для которой главное – сенсация».

Выступающий тоже напомнил о выводе профильного комитета, где нет подтверждений и доказательств «плана преступлений».

Также мажоритарщик выразил уверен, что «во всех представлениях — «только политический подтекст».

Это заявление – о политической подоплеке – поддержал не только сопредседатель родной группы Дубневича Виктор Бондарь, но и главы фракций «Европейской солидарности» и ОПЗЖ. Так, Артур Герасимов назвал происходящее «отвлечением внимания от тотального провала команды Зеленского на внешней арене».

Фиги от Дубневича

Последнее слово предоставили самому Дубневичу, который перешёл на крик, стуча рукой по трибуне. Пытаясь объяснить свою непричастность к обвинениям, он дважды показал залу кукиш.

Фото: Макс Требухов

А также отметил, что «слуги» только сегодня получили «бумажку» с обоснованием прокуратуры: «И вы её явно не читали. Поэтому вам определяться».

Этот крайне эмоциональный спич не растрогал большинство. Депутаты таки проголосовали за все три представления. Впрочем, именно два последних – о разрешении на задержание и арест – удалось принять только благодаря депутатам от «Голоса». Слуги дали всего 208 голосов. Фракции «ЕС» и «Батькивщина» голосовали только за снятие неприкосновенности.

Уже в кулуарах на удивление довольный и уверенный Дубневич рассказал журналистам, что подозрение ему лично вручил Рябошапка. «Не в зале, но и не в туалете... Суд будет завтра. Там и увидимся», – говорил он, добавив, что в СИЗО уже собрал «тревожный чемоданчик» из двух книг и туалетных принадлежностей.