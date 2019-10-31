В "Слуге народа" уверены, что проект Госбюджета-2020 примут до 20 декабря

Во фракции "Слуга народа" уверены, что проект Государственный бюджет на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель Правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

По ее словам, бюджет "под елку" держать не будут.

"До конца года это обязательно состоится. Must be. Под елку точно не будем залезать из бюджета. Мы имеем реально до 20 декабря. Мы должны его принять. Я думаю, что будет принято, тут особых вопросов нет. Все понимают, что 21 - это последний день (последний сессионный день Верховной рады в 2019 году - ред.). Поэтому я считаю, что абсолютно все нормально, мы движемся в нормальном плановом порядке", - сказала Верещук.

Напомним, Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении 18 октября. 25 октября президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание по подготовке проекта госбюджета ко второму чтению.

Рада 8-го созыва приняла госбюджет на 2019 год в шесть утра 23 ноября 2018 года.