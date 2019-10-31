Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
ГлавнаяПолитика

В "Слуге народа" уверены, что проект Госбюджета-2020 примут до 20 декабря

"Бюджет "под елку" держать не будут".

В "Слуге народа" уверены, что проект Госбюджета-2020 примут до 20 декабря
Ирина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Во фракции "Слуга народа" уверены, что проект Государственный бюджет на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель Правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

По ее словам, бюджет "под елку" держать не будут.

"До конца года это обязательно состоится. Must be. Под елку точно не будем залезать из бюджета. Мы имеем реально до 20 декабря. Мы должны его принять. Я думаю, что будет принято, тут особых вопросов нет. Все понимают, что 21 - это последний день (последний сессионный день Верховной рады в 2019 году - ред.). Поэтому я считаю, что абсолютно все нормально, мы движемся в нормальном плановом порядке", - сказала Верещук.

Напомним, Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении 18 октября. 25 октября президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание по подготовке проекта госбюджета ко второму чтению.

Рада 8-го созыва приняла госбюджет на 2019 год в шесть утра 23 ноября 2018 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также