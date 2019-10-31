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Верховный Суд оставил без изменений приговор воевавшему на стороне "ДНР" россиянину

Приговор обжалованию не подлежит.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор о лишении свободы на восемь лет гражданину России Николаю Покусаеву, воевавшему на стороне боевиков и задержаному в плен в марте прошлого года. Решение огласила судья Светлана Яковлева, передает корреспондент LB.ua.

Суд отказал адвокату Покусаева Павлу Агапову, который просил сократить срок отбывания наказания с восьми до четырех лет. Таким образом, Кассационный уголовный суд ВС оставил в силе приговор апелляционной инстанции.

Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua

Напомним, Николая Покусаева, уроженца Белгородской области России, захватили в плен военнослужащие 57-й бригады 4 марта 2018 года. Он был признан виновным в том, что с февраля по март прошлого года принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР". 

Как говорится в решении апелляционного суда, Покусаев прибыл из Ростова-на-Дону в оккупированый Донецк 28 января и принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области. 

1 июня 2018 года Красноармейский городской суд Донецкой области признал Покусаева виновным и приговорил до четырех лет наказания без конфискации имущества. Апелляционный суд Донецкой области увеличил срок наказания россиянину до восьми лет.

Покусаев обвинен по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы), ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Покусаев уже отбывает строк в Бахмутском учреждение исполнения наказаний №6.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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