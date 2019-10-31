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Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне

Глава Офиса президента заявил, что у Нефьодова "не очень получается".

Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
Максим Нефьодов
Фото: mignews.com.ua

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов ответил на слова главы Офиса президента Андрея Богдана о плохих результатах на таможне.

В интервью "Украинской правде" Богдан сказал, что у Нефьодова "сейчас не очень получается, или, скажем так, очень не получается" на новой должности.

Нефьодов в ответ сообщил, что таможенные платежи за июль-октябрь выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

"Вот динамика таможенных платежей за то время, пока наша команда создает новую таможню. При этом стоимость налогооблагаемого импорта за это время снизилась на 0,8% (газ и нефть падают в цене на мировых рынках). Так кто запускает миф, что "у Нефьодова не очень получается?" - написал Нефьодов в фейсбуке.

"Моя задача проста как двери - строить таможню, которая работает по закону, а не по телефонному праву. Которая пользуется доверием общества. Которая платит сотрудникам адекватные зарплаты - но и наказывает всех неадекватов в собственных рядах. Которая работает быстро и незаметно для белых импортеров-экспортеров", - написал начальник Таможенной службы.

Напомним, что Нефьодова назначили на должность главы Государственной таможенной службе в июле 2019 года. До этого он четыре года работал на должностях заместителя и первого заместителя министра экономического развития и торговли.

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