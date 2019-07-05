Кабмин назначил Нефьодова главой Таможенной службы

Кабинет министров уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил его главой Государственной таможенной службы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Задача - не допустить влияния разных правоохранительных органов на процессы в таможенной службе. Я допускаю, что будут и провокации, и дискредитации, и многое другое... Но когда есть хорошая репутация, все можно сделать качественно", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабмин также утвердил стратегию реформирования налоговых и таможенных органов.

После назначения Нефедова должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников Государственной фискальной службы в таможенную службу (не менее 30%), а Кабмин должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.

Напомним, Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность замминистра экономического развития и торговли, с 2016 года - первого замминистра.

35-летний Нефьодов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра по специальности "Экономическая теория". В 2003-2006 годах работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

В 2006-2010 годах работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента. В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity. Свободно владеет английским языком.

В июне 2019 года Нефьодов выиграл конкурс на должность главы Таможенной службы. Он рассказал, что хотел бы ввести на таможне структуру, как в крупных IT-компаниях.