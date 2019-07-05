Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»

Не уникаючи називати гучні прізвища. Причому не тільки багаторічних «смотрящіх» за «потоками», але й голови КМУ Гройсмана, який – з огляду на політичний тиск - вимушений був минулоріч з вільнити з посади очільника ДФС близького свого соратника Мирослава Продана. Який зміг повернутися в країну лише після того, як в грудні Володимир Борисович підтримав ідею Петра Олексійовича щодо введення воєнного стану.Цю розмову ми записували буквально за декілька годин до фінального етапу конкурсу, за результатами якого новим керівником митниці було призначено Максима Нефьодова. Завдячуючи чому (хоча не тільки) вона максимально глибоко та вичерпно описує стан справ у галузі.

Чому рішення про розділення ДФС було прийнято саме зараз? Як це пов’язано із виборами? Наразі ці питання актуальні не тільки для бізнесу. Депутат «Самопомочі», голова підкомітету ВР з питань митної та податкової політики Тетяна Острікова відповідає на них максимально відверто.

Фото: Макс Требухов

«Від боротьби з контрабандою силами поліції, СБУ, “чорними сотнями” – ефекту нуль»

Фактично приводом для нашої розмови стало розділення Державної фіскальної служби на Митну на Податкову. Рішення було прийняте ще наприкінці минулого року, але відповідне положення Кабмін затвердив лише у березні — напередоні президентських виборів.

Думаю, варто почати з історії 2013 року, коли Податкова і Митна служба були об’єднані в Міністерство доходів і зборів, (на базі якого пізніше створили Державну Фіскальну Службу). Для досягнення цілей команди Януковича, чи так званоі «сім‘і» це було виправдано. Митниця - тільки офіційно - забезпечує в структурі доходів бюджету близько 40%. І вони хотіли отримати контроль над податковими, митними, ще й над корупційними потоками. Проте цей фіскальний монстр себе не виправдав, що підтверджують і числові показники діяльності за різними напрямками.

В парламент в 2014 році я прийшла з бізнесу, зі сфери, дотичної до міжнародної торгівлі та митної справи. І мені, як бізнесу, було все одно, чи є митниця окремою чи об’єднаною з податковою: корупція була скрізь - і у старій Державній митній службі, і у міністерстві доходів і зборів, і у Фіскальній службі, а гідного ставлення до доброчесних підприємців не було в жодному з цих органів. Саме тому я і вирішила йти у владу і змінювати цю ситуацію.

Вже на посаді голови підкомітету з митної справи парламентського комітету з питань податкової і митної політики я чітко побачила (і цифри це підтверджували), що митна складова, властиво митні функції поглинені і знищені податковою складовою. Відбулося структурне, організаційне (кадрове) та функціональне «поглинання» митної складової на центральному рівні повністю, та частково – не територіальному рівні, що мало та продовжує мати суттєвий негативний вплив на стан реалізації митної справи. Через це сьогодні є такі нарікання від бізнесу, оскільки функціі митниці були змінені в першу чергу на фіскальну - стягнення коштів. А це стало причиною того, що через митницю викривляється конкуренція. Конкуренція чесного імпортера і того, хто завіз товар за схемою, сплативши менше митних платежів. Конкуренція того, хто завіз товар іноземного виробництва, не сплативши митні платежі, і того, хто виробив аналогічний товар в Україні зі сплатою усіх податків. Для економічної безпеки митних кордонів та захисту інтересів чесного бізнесу потрібно відновити всі ключові та класичні функції митних органів. А для цього має бути окрема від податкової сильна митна служба. Коли ми подали законопроект про Національну митну службу, це було політичне рішення, яке передбачало виокремлення митної складової з податкової.

Фото: Checkpoint

Наскільки це виправдано?

Функція податкової у всіх країнах світу – це адміністрування і збір податків. Функція митниці в цивілізованому світі - митна безпека країни: захист від наркотрафіку, трафіку зброї, нелегального обігу підакцизних товарів та від недобросовісного імпорту. Друге - сприяння міжнародній торгівлі, щоб бізнес з різних країн безперешкодно торгував, щоб зростав товарообіг. Тобто функції кардинально різні: податкова – стягнення податків, митниця – безпека і сприяння торгівлі. І лише в третю чергу – це адміністрування митних платежів. Через те, що було об’єднано необ’єднуване, на жаль, митний напрямок був майже втрачений. Це стосується дуже багатьох напрямків митної справи: боротьби з порушенням митних правил (так звана боротьба з контрабандою), митного аудиту, функції контролю застосування заходів нетарифного регулювання, функції організації та контролю здійснення транзитних перевезень, функції здійснення експортного контролю, класифікаційної роботи тощо. Якщо порівнювати: чисельність митників сьогодні - близько 10 тисяч, податківців - близько 28 тисяч. При тому, що митники стоять на фронт-лайні. Країна в стані війни. Ми маємо окуповані території і через це неконтрольований кордон з Російською Федерацією. Придністров’я по сусідству. Отож, навпаки, мали б збільшити кількість тих, хто власне стоїть на кордоні. Особливо з урахуванням принципу паритетності чисельності митних підрозділів в митних постах України з такими ж підрозділами на території суміжних держав.

До того ж, цифра, яка стягується в бюджет від боротьби з митними правопорушеннями – мізерна. В межах 100 мільйонів гривень. При втратах на схемах у 100 млрд! Результати роботи митного аудиту - це постфактум перевірки, вже після ввезення товарів в Україну, - за 2018-й рік 900 мільйонів гривень донарахувань, але скільки з них реально стягнуто – невідомо, бо підприємства пішли в суди.

Є ще одна проблема - низька інституційна спроможність митниць. В Митному кодексі немає такого визначення як митний орган, там фігурує лише орган доходів і зборів, що власне згідно із своєю назвою займається стягненням цих доходів і зборів. Це викривлення самої сутності митного органу. Я два роки послідовно вивчала це питання. Розглядала скарги бізнесменів, спілкувалася з підприємцями, що дало мені чітке розуміння: митницю треба відокремлювати.

Фото: Макс Требухов

Але це було за часів прем’єрства Арсенія Яценюка. А я питаю про рішення, прийняте урядом Гройсмана. Напередодні виборів.

Наш законопроект зробив політичну передумову для популяризації цього рішення. Кожне управлінське рішення в нашій державі має бути обговорене з громадськістю, бізнесом, воно має стати відповіддю на суспільний запит. Взяти хоча б рішення Конституційного суду (щодо конституційності призначення дострокових виборів - С.К.). Якщо прочитати його зміст, ми побачимо, що судді апелюють до суспільного запиту, обставин і ситуації, яка склалася в країні. Так само і в митній справі. Коли ми почали говорити про виокремлення митниці, в уряду не було розуміння, що це потрібний крок. Вони реформували управлінську вертикаль митниць, йшла мова про ліквідацію внутрішніх митниць, мовляв, митниці залишаться лише на кордонах. Розглядалися версії, що буде одна юридична особа, решта митних постів стануть якимись філіями… Лунали заклики про передачу митниці в управління західним компаніям. Але суспільний запит на окрему Митну службу, щоб була чітка інституційна спроможність, якісні кадри, аби було з кого спитати за неправомірні дії, все це в комплексі призвело до створення передумов, коли Гройсману було вже неможливо й надалі не звертати увагу на ці величезні обсяги оборудок та схем на митниці, на ті кошти, які сьогодні не надходять в бюджет, а йдуть в чиїсь кишені.

Митниця - надто складна тема для суспільного запиту. Тож рішення все ж пов’язане з виборами.

Виборчі процеси і зміна влади також є факторами, що вплинули на цей процес. Я говорю про те, що ми створювали передумови для запиту бізнесу на цю реформу і для того, щоб у влади більше не було люфту для маневру. Це єдине можливе рішення. Досить вже боротися з контрабандою силами поліції, СБУ, “фантомами”, якимись “трійками”, “бастіонами”, “чорними сотнями” – ефекту від цього нуль! Ми створили передумови, коли уряд мав визнати, що іншого шляху немає, і тут якраз нагодилася тема виборів. Приблизно з нового року стало зрозуміло, що ми впали в передвиборчу лихоманку, всі почали піаритися на тих чи інших рішеннях, готувати такі собі “містки”, щоб зберегти контроль за якимись державними органами в тих чи інших сферах. І звісно для Гройсмана це рішення (розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну - С.К.) було успішним. З одного боку він виступає реформатором - розділив податкову і митницю, з іншого - виконує запит бізнесу. А з третього боку - зберігши контроль над проведенням конкурсу на посади податкової та митниці, забезпечує обрання лояльної до нього людини, котра призначається на 5 років, незалежно від результатів президентських чи парламентських виборів. Фактично в нього є людина, яка сьогодні відповідає за 40% державного бюджету.

Фото: od.sfs.gov.ua

«Гройсман був змушений “злити” Продана»

Хто наразі керує митницею? Після звільнення Мирослава Продана восени минулого року Кабмін оголосив на цю посаду конкурс. Виконувати обов’язки голови ДФС доручили колишньому очільнику Одеської митниці Олександру Власову. Яка там наразі ситуація - чи не рік уже пройшов?

Я ставила це запитання різним високопосадовцям - прем’єр-міністру, міністру фінансів, заступникам міністра фінансів. Назвіть мені особу, відповідальну саме за митну політику, до кого направляти скарги від бізнесу, бо в нас суцільна колективна безвідповідальність. Суцільні в.о. керівників з часів Насірова. Продан був в.о. Наразі Власов є в.о.

Чому пішов Продан? Ви ж розумієте, що є офіційні й неофіційні причини. Неофіційні полягали в тому, що Володимиру Борисовичу Гройсману просто сказали: “Друже, не хочеш мати проблем - будь ласка, прибирай Продана з посади голови ДФС. Тому що Продан почав втручатися в певних речах в теми, якими «опікувалися» СБУ, прокурори. Спецслужби зламали його телеграм. Ця правоохоронна машина швидко йому показала, що не можна бути “трошки вагітним”: якщо борешся з корупцією на митниці, маєш бути кристально чистою людиною та не мати підстав для претензій твоїй особистій діяльності, не набувати незаконного майна. Гройсман був змушений “злити” Продана та призначити виконувачем обов’язків голови ДФС Власова.

Хто міг «поставити Гройсмана перед фактом», зважаючи на те, що він прем’єр-міністр? Тільки тодішній Президент Порошенко.

Я не була присутня при їхніх розмовах. Але можу зробити припущення, що до них мають відношення очільники правоохоронних органів. І, безумовно, колишній Президент. Думаю, це мало також виборчий окрас- пригадайте, Гройсман тоді не пішов на президентські вибори.

Фото: job-sbu.org Справа-наліво: голова ДФС Мирослав Продан , прем*єр Володимир Гройсман та міністр фінансів Оксана Маркарова

Натомість публічно підтримав Порошенка у його намірах балотуватися на другий строк.

Так, взяв участь у його з’їзді. Ба більше: здійснив низку кроків, щоб забезпечити лояльність виборця до п’ятого Президента. Зокрема - монетизація субсидій перед виборами, роздача по 1400 гривень пенсіонерам як надбавки до пенсії, використавши для цього вісім мільярдів гривень, отриманих від легалізації машин на єврономерах. І зроблено це було ніби не для власного піару, а як пас Президенту, хоча це йому і не допомогло.

Вперше про те, що боротися з корупцією на митниці, йому заважав Порошенко, прем’єр-міністр сказав лише місяць тому, коли парламент розглядав його відставку. Тоді я вийшла на трибуну і щиро йому подякувала за рішення розділити митницю і податкову. Але й запитала, чому він раніше не казав про втручання в роботу ДФС Генеральної прокуратури, про фактичне керування СБУ процесом митного оформлення? Чому раніше не лунало його публічних звинувачень щодо тих, хто йому заважав?

Тому що зараз він іде в парламент на чолі своєї партії. І хоча шансів нуль, така риторика в нагоді.

Безумовно, для атаки і рейтингу потрібен сильний противник. Атакувати Зеленського - самогубство, тому що довіра, суспільний запит, люди цього не зрозуміють. А Порошенка - дуже зручно. Але ж, виходить, прем’єр-міністр три роки приховував конкретні прізвища в Генеральній прокуратурі, котрі покривали схеми на митниці чи конкретні прізвища очільників “Управління К” СБУ, прізвища людей з Управління контррозвідувального захисту економіки?

Щоб закрити тему Продана. Ви сказали про те, що Мирослав Продан почав ламати схеми “кришування” силовиками митниці. Чи означає це, що він був “світлою” людиною в історії української ДФС?

Мене часто питають, чи підтримуємо ми якусь відому особистість, наприклад, Уляну Супрун. Я на це завжди відповідаю: “Ми не оцінюємо особистості. Це державні службовці, менеджери, найняті людьми на виконання певної роботи. Якщо вони щось роблять добре - ми союзники, недобре - ми на це вказуємо і виправляємо”. Я допускаю, що щось Продан міг робити в обхід закону, і саме через це до нього є претензії у правоохоронних органів. Проте, я мала з ним виключно ділові відносини, як голова підкомітету з митної справи. На деякі мої звернення щодо протиправних дій на митниці він реагував, а по деяким були відписки і ситуації на вирішувались. Тому оцінити цей бік його діяльності мені складно. Це мають зробити правоохоронці.

Фото: Макс Требухов

«З такими сусідами не дуже хочеться працювати в парламенті»

Чи є розуміння, хто в команді Зеленського відповідає за цей напрям роботи та чи є вірогідність, що ті, про кого казав Гройсман, понесуть відповідальність. Чи просто перегорнемо сторінку і підемо далі?

Я дуже би хотіла зрозуміти, хто цими питаннями займається в команді Президента. Питала про це в Данила Гетьманцева, який є 20-м номером в списку “Слуги народу” та фахівцем в податковій сфері, доктором наук. Ми співпрацювали протягом останніх років, мали декотрі спільні ініціативи. Але по реформі Митної служби, поки що відповідальну особу офіційно не озвучили.

З іншого боку, членом “ЗЕкоманди” є Олександр Данилюк, призначений секретарем РНБО. Він скликав засідання Радбезу саме з питань боротьби з контрабандою, тобто митної безпеки як складової економічної і національної безпеки. Разом з ним за столом сиділи представники правоохоронних органів, ДФС, силовики. До них він звертався за пропозиціями щодо подолання незаконних схем ввезення товарів і схем на митниці як таких. Тому я маю таке передбачення, що Данилюк, як людина із економічною складовою, буде на цій посаді займатися більше питаннями економічної безпеки, кібербезпеки, митниці, податкової, ІТ-системи.

Ще одне. Під час президентських виборів ЗМІ оприлюднили сюжет, що команда Зеленського була поділена на декілька груп, одну з яких координувала людина на прізвище Павлюк, яку ЗМІ при Калетнику (виконував обов’язки голови митниці у 2010-2012 рр. - С.К.) називали “королем контрабанди”. Я б не сказала, що він був “королем”, але певна тенденція до причетності на митниці простежувалися. Зараз офіційно ні в команді, ні в списках чи десь на мажоритарці його видно. Але, на деяких мажоритарних округах, наприклад у Харкові, є родич Володимира Скоробагача (близький соратник Віталія Хомутинника - С.К.), а сам він йде по списку Опозиційного блоку.

Так. І це викликає великі побоювання.

Скажу відверто: з такими сусідами не дуже хочеться працювати в парламенті. Краще робити корисні справи у виконавчій владі. Я бачу, що утворюється певний вакуум фахівців, який нові обличчя, чи як їх називають «неофіти», в повній мірі заповнити не зможуть. Хоча я добре і з повагою до нових і якісних людей ставлюся. Я сама витратила в парламенті рік-два на те, щоб розібратися що до чого, і як все працює. Що треба робити, з ким співпрацювати, які міжнародні важелі залучати, щоб отримати і фінансування, бо ж перша проблема - у держави немає грошей. Наприклад, у нас діряві системи ДФС, а на їх покращення та модернізацію десь треба брати гроші. Отже, треба переконати ЄС надати нам ще якийсь грант чи довгострокове кредитування тощо. Але, щоб зрозуміти, як все це діє, треба витратити час. І коли я чую, що у владу зібралися люди, дотичні до схем, це викликає в мене дуже чітке бажання реалізувати реформу митниці, хоч і у протистояннях та опорі з боку старої системи.

Я реально переживаю за “білий”, доброчесний бізнес. Тому що багато хто повірив владі і повиводив після ери Януковича свої операції з тіні. Я переживаю, що це може повернутися назад. Поки ми маємо заяви Президента, що за кілька місяців схем на митниці не буде. Баканов слідом звільняє керівників підрозділів СБУ з формулюванням «причетні до контрабанди». Тому перед інтерв’ю я зробила по регіонах міні-«соцопитування».

Фото: Макс Требухов

На предмет того, чи зупинилася контрабанда?

Так. По-перше, чи зупинилася. По-друге, хто працює з тих таких великих груп мінімізаторів-схемщиків під прикриттям силовиків, і чи дає СБУ сьогодні ґм гарантії, як вона давали раніше.

Які саме гарантії? Як це працює?

Взяти для прикладу Одеську митницю. Хабар складався з кількох складових - це СБУ, економічний підрозділ поліції, невелика частка прикордонників, трошки податкової міліції чи Управління ДФС у боротьбі з порушеннями митних правил (контрабандою, якщо коротко) і власне митниця. Ось і виходить корупційний тариф. Але дуже часто СБУ тим, кого заганяла під себе, давала гарантії щодо відсутності проблем та не створенні перешкод. А на тих, хто пропозицію не приймав, чекали листи-орієнтування на митницю. Наприклад, експортує хтось зерно. СБУ пише лист-орієнтування на митницю, що воно придбане у фіктивних постачальників, чи насправді там не те зерно, чи є ознаки фінансування тероризму. Митниця виставляє форму контролю - повний огляд, вивантаження з обов’язковим залученням до огляду співробітника СБУ. А він не з’являється.

Співробітник СБУ не з’являється - огляд не відбувається?

Так, не відбувається. А судно стоїть зафрахтоване.

І зерно гниє. Зрозуміло. Під чиєю “кришею” було більш вигідно працювати на Одеській митниці, раз ми вже її згадали?

В різні роки по-різному. Якщо взяти 14-19 роки і конкретно Одеську митницю, варто пригадати торішній скандал з Денисом Амінєвим (колишній співробітник Одеської митниці - С.К.) та викраденням 37 арештованих контейнерів з тканиною, які шукали на одеському “7-му кілометрі”. Це, до речі, співробітник Генеральної прокуратури. Луценко заднім числом вивів його зі штату - тобто корочку мав, а роботу не виконував.

В 15 році, наприклад, був більш потужний зв’язок Служби безпеки. Зокрема, через пана Альперіна. До речі, підприємці говорять про те, що чинний керівник Одеської митниці у статусі в.о. є людиною Альперіна.

Фото: Думская Склад контейнеров на Одесской таможне

Підозрюю, що Іван Баканов, як нова людина, може цього всього не знати, і найголовніше, потрібен час, щоб розібратися, як це припинити...

Я хотіла зустрітися з Бакановим. Для цього на погоджувальній раді у ВР залишила свої контакти Стефанчуку, представнику Президента в парламенті. В період такого міжвладдя багато скарг від підприємців, тому необхідно консолідувати зусилля. Бо я знаю, як це швидко припинити і маю чітке бачення необхідних системних кроків. Але, на жаль, вони зі мною поки не зв’язались. Розумію їх занятість і цей аргумент спокійно сприймаю.

Якщо команда Президента не зустрілася з делегацією ПАСЕ перед доленосним засіданням щодо повернення російської делегації, то тут і поготів.

Абсолютно. Тому я це сприйняла нормально. Вони дійсно зараз заглиблюються в курс справи. Я трішки знаю, як відбувалося звільнення заступників голови СБУ. Наприклад, серед звільнених не мало бути Фролова - одіозне прізвище, очолював департамент КЗЕ. Але думаю, що Адміністрацію Президента в деяких питаннях консультувала фахова і доброчесна людина, яка добре знає систему і кадри всередині СБУ. Якщо так - ця людина точно знає, як досягти швидких результатів. Бо є речі, які можна зробити швидко, варто лише обезголовити “спрута”. А є речі, які потребують законодавчого забезпечення і системного підходу.

Що власне відбувалося з конкурсом на посади очільника митниці? Певний час вінбув заблокований за рішенням, звичайно ж, Окружного адмінсуду на чолі з Павлом Вовком.

Чинне законодавство, зокрема закон “Про державну службу”, передбачає проведення конкурсу для призначення керівників державних органів. Призначений він був і цього разу. Я брала в ньому участь, як експерт, тому що комісія з вищого корпусу державної служби сформована з представників Адміністрації президента, уряду, наукових закладів, тощо. Очолює її пан Ващенко. Всі члени комісії є експертами в управлінсько-менеджерських речах, але жоден з них - ні в податковій політиці, ні в митній. Тому, вони, власне, експертів, зокрема мене, і запросили.

По податковому напрямку виграв Сергій Верланов, який до цього був заступником міністра фінансів з податкового напрямку. І саме це зіграло вирішальну роль - він був глибоко в темі своєї фахової роботи. Його робота виявилася найсильнішою з претендентів на посаду голови Податкової служби. Якби ж настільки фахово сильні роботи були і у претендентів на крісло керівника митної служби!

…По митному напрямку в фінал вийшло три людини - Максим Нефьодов, заступник міністра економіки, відомий по процедурах тендерних закупівель Prozorro і дерегуляції; проректор Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, науковець; керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварець. Він має митний бекграунд, працював в апараті ДМСУ за часів Калєтніка. Саварець отримав високі звання в дуже молодому віці, але колеги з митниці говорять, що він хороший фахівець, відповідав за нормотворчу функцію, листи, проекти наказів тощо.

Тобто під люстрацію не підпадає.

Очевидно, не підпадає за часом роботи.

Фото: Макс Требухов

«Люди, які зайдуть в ВР, не маючи досвіду, можуть просто не помітити «шахрайства»

Менш, як за місяць країна переобиратиме парламент, і добре якщо до кінця року будуть сформовані коаліція та новий уряд, як бути з виконанням плану з митних зборів? Якщо не помиляюсь, за півроку вже є недовиконання.

Є такий жарт: «Є три вида брехні: брехня, нахабна брехня і статистика». Уряд каже, що в них є перевиконання плану - травень вони закінчили з профіцитом. Але ж порівнюють показники минулого року з показниками нинішнього. Це можна було б робити, якщо б порівняння було в доларовому еквіваленті, а не в гривні. В даному ж разі, уряду варто говорити, чи виконується план, закладений в бюджеті на 19-й рік, і чи співпадає він з фактичними надходженнями в бюджет. А також варто чесно сказати, що профіцит за рахунок понаднормового перерахування коштів з Нацбанку, а не від перекриття схем.

Якщо подивитися на план по митних платежах за три місяці 2019 року, він складає 95,2 млрд гривень, та виконаний за фактом на 94% - 89,7 млрд. Сказати, що це величезні недовиконання не можна, але за травень не виконано близько 2 млрд гривень, за червень - не виконано 5 млрд, на що звертають увагу й профільні депутати з бюджетного комітету.

Як тільки українська влада бачить можливість недонадходжень в бюджет, одразу ж запроваджуються спецоперації ДФС “Бастіон” та СБУ “Скорпіон” (операції з перекриття каналів незаконного переміщення товарів на митну територію України - С.К.). До речі, я ж запиталася у бізнесу, як там справи з митницею - і в Одесі, і в Харкові говорять, як під копірку, що три тижні тому СБУ розірвала всі свої домовленості і забрала свої гарантії. Наразі просто спостерігає, у процеси митного оформлення не втручаються.

Цікаво.

Це - перша позиція. Друга позиція. Не маючи цих гарантій (від СБУ - С.К.), бізнес, який використовував різні схеми, сьогодні намагається або не завозити товар, або ж завозити в межах цінових показників системи ризиків, максимально навівши лад з документами.

Ведете до того, що Баканов успішний навіть у статусі в.о.?

Обезголовивши цю «гідру», на ключових митницях - в Одесі, Волині, на Закарпатті - не залишилося людей, з ким домовлятися. І питання тільки в тому, чи тимчасове це явище чи є політична воля припинити здирництво.

Фото: EPA/UPG

Тут влучно провести паралель із гібридною політикою в міжнародній сфері, коли Президент робить візит в Брюссель, і це супер, що він показує євроінтеграційний напрям, говорить, що ЄС - наш стратегічний партнер! Тим часом Кучма, призначений ним в контактну групу, їде в Мінськ і говорить про припинення блокади окупованих територій. В мене розрив шаблона. Тобто з одного боку є рішучі дії Баканова та чистки в СБУ, а з іншого - змі говорять про Павлюка, плюс родичі Скоробогача балотуються.

Чи зберігає сьогодні якийсь вплив на митницю колишній очільник ДФС Роман Насіров, через намагання котрого поновитися на посаді частково і був заблокований конкурс (з огляду на нібито порушення майнових прав пана Насірова, - ред.)?

Судове рішення по поновленню Романа Насірова на посаді голови ДФС використовується як інструмент, зокрема через нардепа Антонищака (за позовом якого суд заборонив проводити конкурс на посаду голови митниці - С.К.). Чому народний депутат? Тому що він може дати якесь обґрунтування для пред’явлення позову, як член профільного парламентського комітету. Отже він подав позов проти конкурсу з обґрунтуванням, як же Кабмін міг призначити конкурс, якщо Насіров має бути поновленим керівником, і конкурсом порушені його трудові права. А оскільки ДФС розділяється на податкову та митну служби - то Насіров начебто має намір стати керівником Митної служби. І додає заяву Насірова зі згодою на призначення його керівником податкової служби. Суцільний цирк і сюр! Це був виключно технічний інструментарій блокування конкурсу. Є думка, озвучена, до речі, прем’єр-міністром, що за цим стоїть контрабандне лобі. В мене трошки інша думка - власне, це сукупність факторів: невідомість перед президентськими виборами, інструмент політичних торгів, зокрема і за підтримку тих чи інших кандидатів, і за певні призначення. І те, що вчора конкурс був розблокований, а сьогодні о п’ятій годині проводиться, наштовхує на думку, що політичні домовленості досягнуті. Тобто це все є складовими одного процесу.

Чи буде в новій Раді достатня кількість кваліфікованих спеціалістів саме з цієї сфери, котрі б стояли на сторожі змін, не схем?

Я маю глибокі переживання щодо цього. З одного боку, розумію, що влада має оновлюватись. Я сама була “новою” в 14 році. До того часу, поки не склала присягу народного депутата України. Рівно наступного дня я стала “старою”, а треба ж працювати!

Мало того, я ще й була недосвідченою в політичних справах, не до кінця розуміла, як працює державний апарат, як ефективно та швидко реалізовувати потрібні для підприємництва ініціативи. Тепер можу сказати, чому таке низьке законодавче забезпечення саме митного напрямку? Тому що зміни в Митний кодекс завжди ставали розмінною монетою голосування за бюджет. Тобто є група народних депутатів, яка хоче, наприклад, в Митний кодекс внести пільги для duty free, і зробити їх не на виїзді з країни, як зараз, а на в’їзді.

Фото: Макс Требухов

Інша група народних депутатів, наприклад, “Відродження”, розуміючи важливість законопроекту про Єдине вікно на митниці та величезний запит на нього у суспільстві, - намагається записати в нього дотаціі на придбання зерновозів, оскільки вони мають нестачу вагонів для перевезення зерна. Майже кожного разу при розгляді змін в Митний кодекс в такий законопроект намагалися засунути пільги із сплати митних платежів на ввезення тих чи інших товарів.

Я переживаю, що люди, які зайдуть в парламент, не маючи досвіду, знань, навіть якщо вони хороші, чесні, порядні, можуть швидко потрапити під вплив або просто не помітити якогось «шахрайства». Тому я сьогодні готова ділитися досвідом, передавати всі свої знання, напрацювання, законопроекти, пояснювати, з ким їх варто обговорювати, з ким працювати в Європі, з ким говорити в МВФ, в Світовому банку, як переконувати колег, як з Урядом працювати.

“Самопоміч”, по списку якої ви балотуєтеся, не пройде в парламент, це очевидно. Чим ви займатиметеся надалі?

Час покаже. Але життя на парламенті не закінчується. Я прийшла у політику з бізнесу, однак цей етап свого життя очевидно переросла. Наразі, можу бути більш ефективною в громадській чи в міжнародній сфері. Також, мій погляд, нашій податковій, митній політиці не вистачає аналітичної агенції, яка б тримала в тонусі податковий комітет Ради, давала б правдиву статистику, аналітику, підтверджувала цифри. Наприклад, заходить мова про ліквідацію спрощеної системи, а тут об’єктивні цифри: втрати бюджету від ФОПів незрівнянно менші, ніж втрати бюджету від офшорних операцій. Ось, будь ласка, незалежна аналітика, яка підказує правильне рішення. Звичайно, життя в парламенті більш комфортне. Прийшов на 10 годину, виступив, проголосував, зустрівся з людьми, відвідав засідання комітету, поспілкувався з громадянами. Це ж не така рутинна робота з 8 ранку до 8 вечора, як в виконавчій владі. Але якщо мої знання і досвід допоможуть хорошій і важливій для країни справі, в цьому і буде моя наступна місія.