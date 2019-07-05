Государственный оборонный заказ будет частично рассекречен, - СМИ

В следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено. Об этом заявил министр внутренних дел украины Арсен Аваков, сообщает пишет "Укринформ".

“Уже было сказано о необходимости снятия грифа “секретно” с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа”, - сказал Аваков.

Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок.

Напомним, этой весной, после публикации материалов о растратах при закупках в оборонной промышленности Совет национальной безопасности и обороны принял решение о ликвидации "Укроборонпрома". Однако 1 июля новый секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью LB.ua заявил, что "Укроборонпром" будет реформирован, для чего создадут специальный координационный центр. О ликвидации структуры речь уже не идет.