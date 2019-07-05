Путин призвал Европу потребовать от Украины выполнения минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские лидеры должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на РФ.

Такое мнение он высказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.

"Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит", - сказал президент России. Он призвал "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать" и "не перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Путин привел в пример то, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. По его словам, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона, поскольку он "прямо противоречит минским соглашениям".

"Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин.

Также он отметил, что избранный президент Владимир Зеленский после того, как получил большой мандат доверия от украинского народа заявлял, что он готов вступить в диалог со всеми, от кого зависит прекращение военных действий на Донбассе.

"Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - добавил Путин.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал международный форум по восстановлению Донбасса. Президент оценивает стоимость восстановительных работ в 10 млрд евро.