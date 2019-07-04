Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяМир

Папа Римский встретился с Путиным в Ватикане

Тема Украины должна была стать одной из центральных на переговорах.

Папа Римский встретился с Путиным в Ватикане
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск в четверг, 4 июля, встретился на частной аудиенции в Ватикане с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Радио Ватикана" сообщило, что беседа, содержание которой не сообщается, продолжалась около часа. По данным агентства Reuters, тема Украины должна была стать одной из центральных этой встречи.

Агентство пишет, что Путин опоздал на переговоры к Папе на час.

В конце беседы Папа и российский президент обменялись подаркам.

Путин подарил Франциску икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" режиссера Кончаловского о Микеланджело.

Папа Римский в свою очередь вручил российскому президенту памятную медаль, посвященную столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года и "Документ о человеческом братстве", подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом Аль-Азхара.

Напомним, что Путин посетил Ватикан уже в шестой раз. В 2000 и 2003 годах российский президент побывал на аудиенциях у Иоанна Павла II, в 2007 году – у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах – у Папы Франциска.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также