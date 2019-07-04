Папа Римский встретился с Путиным в Ватикане

Тема Украины должна была стать одной из центральных на переговорах.

Папа Римский Франциск в четверг, 4 июля, встретился на частной аудиенции в Ватикане с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Радио Ватикана" сообщило, что беседа, содержание которой не сообщается, продолжалась около часа. По данным агентства Reuters, тема Украины должна была стать одной из центральных этой встречи.

Агентство пишет, что Путин опоздал на переговоры к Папе на час.

В конце беседы Папа и российский президент обменялись подаркам.

Путин подарил Франциску икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" режиссера Кончаловского о Микеланджело.

Папа Римский в свою очередь вручил российскому президенту памятную медаль, посвященную столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года и "Документ о человеческом братстве", подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом Аль-Азхара.

Напомним, что Путин посетил Ватикан уже в шестой раз. В 2000 и 2003 годах российский президент побывал на аудиенциях у Иоанна Павла II, в 2007 году – у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах – у Папы Франциска.