Фото: Наталка Кудрик

Несмотря на жару в 35 градусов и рабочее время около полусотни украинских активистов вышли, чтобы напомнить: Путин должен ответить за оккупирован Крым, окровавленный Донбасс, за 13.000 смертей и за сотни политических пленников Кремля.

"Это не является нормой, что сейчас официальный Рим принимает агрессора с большими почестями, в то время, как у нас идет война. Мы будем каждый раз напоминать об этом, пока путинская Россия продолжает свою агрессию в мире» - сказал в своем выступлении организатор манифестации, председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Манифестации в центре Рима на протяжении всего дня запрещены. Снайперы на каждой крыше, почти полсотни закрытых для движения улиц, тысячи задействованных правоохранителей - меры безопасности по поводу приезда президента РФ Путина в Рим почти беспрецедентны. Но украинской общине удалось-таки получить в столичной полиции разрешение на проведение акции протеста в паре шагов от центра - на площади с символическим названием "Piazza della Bocca della Verità" (Площадь Уст истины - по легенде, эти каменные уста откусывают руку каждому, кто врет).

Фото: Наталка Кудрик

Демонстрантов и их плакаты, написанные на итальянском и английском языках хорошо видно всем, кто проезжает машиной в этой практически центральной зоне. Украинскую акцию протеста освещали представители малочисленных итальянских СМИ.

4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел свою третью встречу с папой Римским Франциском.

Вечером Путина со всеми почестями принимают руководители итальянского государства. По сообщению местной прессы, для Путина это 11-й визит в Италию со времени его прихода к власти в России в 2000 году. А действующий глава итальянского правительства Джузеппе Конте стал шестым премьер-министром, который пригласил Путина с государственным визитом в страну.