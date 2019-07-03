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Россия официально вышла из ядерного договора с США

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Россия официально вышла из ядерного договора с США
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на официальном портале правой информации.

Закон предусматривает приостановку действия договора. Согласно документу, решение о возобновлении действия договора будет принимать президент РФ.

Закон вступил в силу с момента публикации.

Путин внес этот закон в Госдуму 30 мая. Депутаты приняли его 16 июня, Совет Федерации - 26 июня.

После окончательного развала ДРСМД в мире остается единственный договор о стратегической ядерной безопасности - СНВ-3.

Напомним, что Россия приостановила выполнение договора о РСМД в начале марта 2019 года. В феврале это сделал президент США Дональд Трамп, назвав причиной нарушение договора российской стороной.

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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