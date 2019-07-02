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Россия заплатила годовой взнос в 33 млн евро в Совет Европы

Представитель СЕ ожидает платежи еще на 55 млн евро в ближайшее время.

Россия заплатила годовой взнос в 33 млн евро в Совет Европы
Фото: xsport.ua

Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом заявил пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген, пишет немецкая газета Die Zeit.

"Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство", - пояснил Хольтген, добавив, что это выплата по всему году. Также он уточнил, что в бюджет организации поступило около 33 млн евро.

Хольтген выразил уверенность, что Россия заплатит взносы и за 2017-2018 годы - это еще около 55 млн евро "плюс проценты".

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ.

В ответ на это делегации Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии покинули сессионный зал и сейчас готовят совместную резолюцию по этому вопросу. Вчера стало известно, что представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против возвращения России.

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