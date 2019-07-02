​Чехия аннулировала разрешение на полеты нескольким российским авиакомпаниям

Запрет стал ответом Праги на предложения Москвы по транссибирским маршрутам.

В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - рассказал собеседник.

Ранее "Аэрофлот", входящий в группу "Аэрофлота" перевозчик "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене части рейсов в Чехию из-за того, что авиавласти Чехии аннулировали разрешения на эти перелеты.

Так, "Аэрофлот" отменил 2 июля рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 остались в расписании. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург) "в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты".

Комментариев других российских перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса РФ и Росавиации, пока нет.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.