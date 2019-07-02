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Россия снова созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

20 мая Совбез отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

Россия снова созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону
Фото: Facebook/Петро Порошенко

Делегация России повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Об этом сообщил сотрудник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Как мы помним, 20 мая российская сторона пыталась созвать притянутое за уши заседание в день инаугурации Президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу. Хотя, все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - написал дипломат на своей странице в фейсбуке.

По словам Николенко, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы обсудить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Напомним, 20 мая 2019 делегация РФ пыталась провести заседание Совбеза ООН по украинскому закону о языке. Оно не состоялось из-за провала процедурного голосования за повестку дня. В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев.

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