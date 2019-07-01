Климкин: Я никогда не был политической частью БПП

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что он отказался от предложения бывшего президента Петра Порошенко войти в список партии "Европейская солидарность" и не намерен также баллотироваться по одномандатному избирательному округу на внеочередных выборах Верховной Рады.
Об этом министр сказал в блиц-интервью Українським Новинам.
"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он.
Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.
По словам министра, прогнозы были "обнадеживающими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.
Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.
По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.
Как сообщалось, 1 июля Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск". Министр надеется, что обязанности главы МИД будет исполнять Елена Зеркаль.