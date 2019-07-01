Климкин: Я никогда не был политической частью БПП

Глава МИД планировал баллотироваться в Раду по мажоритарке, но отказаться от идеи стать нардепом.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что он отказался от предложения бывшего президента Петра Порошенко войти в список партии "Европейская солидарность" и не намерен также баллотироваться по одномандатному избирательному округу на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом министр сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он.

Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.

По словам министра, прогнозы были "обнадеживающими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.

Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.

По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.

Как сообщалось, 1 июля Климкин заявил, что решил уйти в "политический отпуск". Министр надеется, что обязанности главы МИД будет исполнять Елена Зеркаль.