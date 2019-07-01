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Парламентский комитет не смог рассмотеть отставку Климкина, - Стефанчук

Рада может собраться на этой неделе на внеочередное заседание для решения кадровых вопросов.

Парламентский комитет не смог рассмотеть отставку Климкина, - Стефанчук
Фото: Макс Левин

Комитет Верховной рады по иностранным делам не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина и назначении на должность главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Комитет рассматривал кадровые вопросы в закрытом режиме.

"С 10:00 я был на заседании комитета по иностранным делам. Все завершилось тем, что как только вопрос дошел до рассмотрения кадровых предложений, два члена комитета тайным образом исчезли. Прервался кворум", - заявил Стефанчук.

Отдельные члены комитета высказались против рассмотрения представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, так как вопрос увольнения министра не является компетенцией президента.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявлял, что допускает созыв внеочередного заседания парламента на этой неделе для рассмотрения кадровых вопросов.

Напомним, Климкин подал в отставку еще в мае, однако парламетский комитет дважды не поддержал представления об увольнении министра. С сегодняшнего дня и до назначения нового министра глава МИДа ушел в отпуск.

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