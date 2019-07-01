Министр иностранных дел Павел Климкин решил уйти в отпуск до увольнения Верховной Радой.

Об этом он сообщил в видеообращении в социальных сетях.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада о моей отставке, я решил уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно", - сказал Климкин.

По его словам, он воспользуется свободным временем для формирования собственной политической команды.

Кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел в его отсутствие, Климкин не уточнил.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский резко раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных украинских моряков. Президент обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, из интернета он узнал о ноте РФ с условиями возвращения украинских моряков, захваченных вблизи оккупированного Крыма, и об ответной ноте об отказе от этих требований, которую отправил украинский МИД.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года.

17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять.