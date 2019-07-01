Возвращение России в ПАСЕ, конфликт Зеленского с Климкиным и освобождение солдат Медведчуком: какие связи между этими событиями?

Политика всегда была местом непредсказуемых хитросплетений, ситуативных союзов и кулуарных договоренностей, где иногда сложно разделить контуры индивидуальных интересов игроков, казалось бы противоположных по своим идеологическим соображениям, партийной принадлежности или геополитическим убеждениям.

И если на эфирах телепередач каждый политик четко определяет, где «зло», а где «добро», где «перемога», а где «зрада», или где «черное», а где «белое», то в процессе борьбы за власть условные «красные линии» быстро нарушаются, зло бывает во благо большого добра, для общей победы иногда приходится предать, а черный цвет уже не такой четкий и набирает как минимум 50 оттенков. Склонность политиков к разного рода интригам, заставляет нас искать подводные камни среди доблестных намерений и интригу где все выглядит максимально транспарентно.

Последние несколько дней подарили нам много историй с неоднозначным подтекстом – возвращение российской делегации в ПАСЕ, успех Медведчука в освобождении заложников и конфликт между Президентом и Министром иностранных дел.

Фото: Макс Левин

На первый взгляд, напрашивается разделение этих кейсов как отдельных событий, происходящих в коротком часовом диапазоне, но как же путает наработанная благодаря нашим политикам привычка видеть конспирологию. И как хочется подвести общий знаменатель под большой геополитической игрой, которая, вероятно проходит на наших глазах (или лучше сказать за нашей спиной) и внутриполитической борьбой в канун парламентских выборов в Украине. Возможно даже там где ее и не должно быть. Поэтому, чтобы не стать жертвой предельно субъективного видения ситуации, сформируем просто несколько тезисов, в большинстве своем предположительного характера, а выводы уже каждый сможет сформировать отдельно.

Тезис № 1. И все таки прагматическое желание сдвинуть процесс с мертвой точки во благо собственных национальных интересов превалирует над необходимостью разделять абстрактные ценности условного геополитического коллективизма. Наверно такие мысли все чаще озвучивались на закрытых собраниях представителей европейского истеблишмента когда речь заходила за последствия от санкционного сдерживания российской агрессивной политики, коррупционных проблем внутри Украины и ускорения турбулентных процессов в глобальном мироустройстве. С одной стороны Россия враг существующей системы безопасности, с другой стороны дешевле греться на их газе, в каком-то плане российские войска аннексировали Крым, но в тоже время как же плохо терять такой большой потребительский рынок, санкции должны обеспечить реализацию Минских договоренностей, но который год все находиться в замороженном состоянии. И тут в головах дальновидных европейских политиков возникает вопрос, а почему бы решить вопрос напрямую с Россией? В Молдове же как то удалось провернуть такой трюк и первый плоды успеха получили. А что если использовать тактику постепенных взаимных уступок, где в выигрыше должна быть и украинская сторона, даже сама не зная того?

И тут можно допустить появление продуманной схемы с широким диапазоном возможностей:

Российской делегации восстанавливают полномочия в ПАСЕ, открывая таким образом окошко возможностей для дальнейшего взаимодействия. В Кремль летит четкий сигнал относительно готовности ЕС говорить о перспективах снятия санкций, если россияне будут разговорчивы и способны идти на компромисс; Россия должна засвидетельствовать, что принимает правила игры. Освобождение украинских моряков – отличный ход на встречу, как для начала; В случае реализации первых двух пунктов, по сути, ЕС и Россия делают бонус в электоральную копилочку Зеленского накануне парламентских выборов; Сговорчивость России в вопросе освобождения военнопленных дают повод открытой внешней легитимации прямого диалогу между президентами Украины и России под аккомпанемент настойчивых попыток, в первую очередь, Макрона, посадить их за один стол; «Слуга народа» одерживает уверенную победу, что позволяет им формировать большинство (в идеале самим, но в случае необходимости, к примеру с Батькивщиной) и новое правительство, которые должны будут обеспечить реализацию политической части Минских договоренностей. При этом, Россия не бойкотирует процесс, и гарантирует безопасность на не подконтрольных Украине территориях.

Таким образом, можно проследить предпосылки для внешнего компромисса по украинскому вопросу. Россия получает перспективы снятия экономических ограничений, Франция и Германия довольны, что сдвинули процесс с места и могут полноценно влиять на него. Насколько сценарий выгоден Украины? Это тема для отдельного обсуждения. Как минимум отсутствие Крыма в теоретических договоренностях не обеспечивает полную территориальную целостность Украины. Но Крым, по всей видимости, в Европе пока с Россией обсуждать в должной мере не готовы.

Тезис № 2. Что означает освобождение моряков в контексте политических перипетий в Украине? Как следует из тезиса № 1, Зеленский и «Слуга народа» получают хороший козырь на парламентских выборах, который можно использовать в информационной кампании (к сожалению, приходиться констатировать цинизм этого тезиса, который не опровергает его вероятность). Европейская солидарность Порошенко получит большой урон и еще большую угрозу падения рейтингов ниже 5%. Все таки, по факту получается, что «разрулили» проблему, которая произошла при каденции Петра Алексеевича (опять же, не будем вдаваться в ее историю в этой статье).

В какой-то мере, может потерять свой электорат и «Оппозиционная платформа – За жизнь», если на фоне новости об освобождении моряков, часть электората юго-восточной Украины отдадут свой голос не за них, а за команду Зе. Но другая большая опасность для «зажиточных», в первую очередь для их лидера Медведчука, состояла в не радужных перспективах оказаться за рамками как переговорного процесса по донбасскому урегулированию, если бы между потенциальной big deal с Европой (в случае ее успешного начала) и кумом, Путин все таки бы выбрал первый вариант. Сегодня договорятся по поводу заложников, а завтра по поводу транзита газа через украинскую территорию, без помощи дипломатических талантов Медведчука-Бойка. Выглядит почти как страшный сон для них.

Тезис № 3. Россия вроде и приняла «правила игры» ЕС, но избрала весьма хитрый план возвращения моряков в Украину. Не исключено, что он не был согласован с европейскими партнерами. С копии российской ноты адресованной Посольству Украины в России и опубликованной Климкиным, следует готовность россиян выпустить из-под стражи 24 пленных украинцев и передать захваченные корабли украинской стороне. Условия? Моряков судят по российскому законодательству, а мы в теории должны обеспечить их участие в предварительном и судебном следствиях, а также сохранение вещественных доказательств в случае с суднами.

Предложенный Россией формат возвращение то ли по продуманному плану, то ли по внутриполитическим обстоятельствам стал для Украины прямо каким то «троянским конем». Климкин решил не координироваться по поводу ответа с Зеленским. 26 июня, руководствуясь решением Международного трибунала и опасениями по поводу создание предпосылок для формальной легитимации аннексии полуострова в случае принятия российского предложения (судили бы моряков тогда по российскому законодательству за то, что они нарушили территориальные воды, которые после захвата полуострова Россия считает своими), в обратном направлении была отправлена нота требующая отпустить наших граждан без российских условий. Администрация Зеленского осталась в стороне. Гипотетический план внешнего консенсуса между ЕС и Россией оказался на пороге провала.

Кремль среагировал моментально и использовал план Б. Ситуация выбора между ЕС и кумом переигралась в модальность – попытаться сохранить договоренности с Европой за счет Медведчука. Как ни в чем не бывало, в экстренном порядке Медведчук согласовал с представителями ОРДЛО освобождение четырех украинских пленных и опять вернулся в большую игру как переговорщик по донбасскому урегулированию. Что мы имеем по итогам?

Россия вроде продемонстрировала готовность сделать ответный жест на возвращение делегации в ПАСЕ, но он сорвался. Кремль активно будет винить в этом украинскую сторону, тыкая перед европейцами пальцем в отсутствие координации между МЗС и АП Украины; Россия нашла другой канал передачи сигнала относительно готовности дальнейшего взаимодействия с Францией и Германией по украинскому вопросу – через Медведчука. Теперь с российской стороны будут показывать успешность этого кейса и еще больше давить на необходимость прямых переговоров с ОРДЛО; Медведчук, вопреки обстоятельствам, пошел по пути укрепления позиций, а возвращение украинских моряков не дало обвалить рейтинги политических сил из тезиса № 2. Содействовал этому только хитрый ход России? Либо ситуативная помощь в виде решения члена команды Порошенко действовать без согласования с Банковой также дала свои плоды и позволила осуществить план? Зеленского переиграли и оставили ни с чем. Министр сохраняющий лояльность к Петру Алексеевичу, серый кардинал находящийся под рукой Кремля в нужную минуту и другие сильные игроки нашего мира. Владимиру Александровичу необходимо срочно пройти цикл парламентских выборов и сформировать собственную команду, которая сможет держать его в курсе актуальных событий.

Рассуждением о поступке Климкина можно подготовить целую отдельную статью, где сопоставлять необходимость сохранения избранной стратегии противостояния с Россией в судах и возможные юридические последствия в случае принятия российского предложения на одну чашу весов, и возможность пойти на сложные компромиссы ради освобождения наших людей с другой. Но невозможно поддать сомнению факт о том, что нашему истеблишменту следует выйти из режима кулуарных игр в погоне за индивидуальными интересами и консолидировать вокруг интересов государственных. Особенно когда есть угроза, что нашу карту разыграют без нас….

Автор: Антон Найчук, Директор Фонда гражданской дипломатии