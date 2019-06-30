“Етно-хутір”-2019: найпотужніша проукраїнська культурна подія в Ізраїлі

“Етно-хутір”, який вже став щорічною традицією, у цьому роцi привернув увагу нової групи населення.

Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Фото: Шимон Бриман Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко (слева) и Шимон Бриман

П'ятий фестиваль української культури в Ізраїль “Етно-хутір”, який відбувся 28-го червня 2019 року в Тель-Авіві, поставив новий рекорд всіх попередніх років.

Якщо у 2018 роцi на фестиваль прийшли 2000 ізраїльтян, то у 2019 роцi більше 3000 ізраїльтян взяли участь у найбiльшому культурному заходi з українськими піснями, кухнею і виробами ручної роботи від майстрів України та Ізраїлю в атмосфері єдності і дружби двох наших народів.

Вперше для фестивалю був орендований набагато просторіший зал в Тель-Авіві - "Яд Харуцiм 11", в якому проходять престижні ізраїльські фестивалі.

Причому, на відміну від минулих років, організатори не зробили безкоштовний вхід: символічний "квиток" був вартiстю в 10 шекелів (менше $3) - таким чином збирали кошти для лікування українських дітей в Ізраїлі.

Фестиваль “Етно-хутір”, який вже став щорічною традицією, у цьому роцi привернув увагу нової групи населення. Серед його гостей були помітні івритомовні уродженці Ізраїлю, включаючи представників івритских ЗМІ. Таким чином, “Етно-хутір” вийшов за рамки тільки тих, які народилися в Україні, і став подією для широких кіл ізраїльтян.

Серед гостей фестивалю був, наприкла, ізраїльський дипломат Геннадій Поліщук, який раніше працював політичним радником посольства в Києві, а зараз очолює всю консульську службу Ізраїлю в країнах Східної Європи.

На фестивалі в Тель-Авіві були український музичний колектив “Вогнецвiт” і талановита українська спiвачка Наталка Карпа.

Найбільші черги на «Етно-хутірi» з'являлися за українськими варениками.

Вироби різних майстрів з України були куплені ізраїльтянами на благодійному ярмарку. Зібрані таким чином кошти будуть спрямовані на проведення влiтку 2019-го року реабілітаційно-оздоровчого сімейного табору для вдів з дітьми, чоловіки яких загинули в АТО.

Організаторами заходу стала організація "IsraeliFriendsofUkraine" за підтримки канадського благодійного фондуUkrainianJewishEncounter. Партнерську допомогу надали Посольство України в Ізраїлі та авіакомпанія МАУ.

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко привiтав гостей фестивалю та пiдкреслив, що ”Етно-хутiр“ став головною проукраїнською культурною подією в Ізраїлі, яка з кожним роком притягує увагу все більшого числа ізраїльтян і створює мости дружби між Україною і Ізраїлем.