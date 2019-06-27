Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно отправленной "без его ведома" МИД РФ ноты касательно военнопленных украинских моряков.

По мнению главы украинского МИД, украинский ответ на дипломатическую ноту МИД России разоблачает скрытые мотивы российской стороны в отношении захваченных моряков.

"Чтобы снять все вопросы, представляю вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ", - написал Климкин, добавив в текст копии нот Украины и России.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

По его словам, Россия в ноте требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление, склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, а также приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма".

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить", - подчеркнул Павел Климкин.

Он добавил, что решение Международного трибунала было однозначным: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли.

Глава МИД также подчеркнул, что изложенная в украинской ноте аргументация - это позиция, которую МИД совместно с международными партнерами отстаивает с первого дня захвата моряков.

"Кому не нравится, может попытаться ее изменить", - пояснил он.

Напомним, Россия должна была вернуть украинских моряков не позже 25 июня по решению Международного трибунала по морскому праву, вместо этого в РФ еще раз повторили, что не признают юрисдикцию международных судов.

26 июня стало известно, что МИД РФ направил ноту, в которой предложил освободить моряков под гарантии, что их продолжат судить в Украине. МИД Украины назвал такие условия неприемлемыми.

В свою очередь, Владимир Зеленский выразил свое возмущение тем, что МИД отправил ответ на ноту России "без его ведома", и добавил, что "в глаза не видел" документ, отправленный агрессору. Глава государства также недоволен тем, что "узнает о международных шагах из интернета".

В ответ Павел Климкин заявил, что МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом.