Гонтарева опасается похищения Коломойским

"Плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что мне он угрожает".

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает олигарха Игоря Коломойского, вернувшегося в Украину перед инаугурацией Владимира Зеленского, угрозой для себя.

"Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает", - сказала Гонтарева в интервью "Громадському" и BBC.

"Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это - kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали, почему", - добавила она.

Впрочем, в другом интервью Коломойский говорил, что не собирается мстить Гонтаревой.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка.