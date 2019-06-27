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Совет ЕС продлил санкции против России до конца января 2020 года

Совет ЕС продлил санкции против России до конца января 2020 года
Фото: Вести Экономика

Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте Совета ЕС.

"27 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в документе.

Решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы восстановила права российской делегации, после чего ПАСЕ покинули делегации 7 стран, включая Украину.

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