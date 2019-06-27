115 действующих депутатов Рады снова выдвинуты кандидатами на выборах, - КИУ

115 действующих депутатов Верховной Рады снова выдвинуты кандидатами в депутаты от 11 политических партий на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщили гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель и аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции.

По анализу КИУ, 6% от общего количества зарегистрированных в Украине политических партий подали избирательные списки кандидатов, а 94% зарегистрированных партий проигнорировали выборы в Раду. Из 352 зарегистрированных партий списки кандидатов в депутаты подала 21 политическая сила.

"Согласно закону о политических партиях в Украине, в случае, если политическая партия не выдвигает кандидатов на выборы Президента или выборы народных депутатов на протяжении 10 лет, то это есть основанием для аннулирования ее регистрационного свидетельства. То есть, по результатам этих выборов, Минюст должен был бы пересмотреть список политических партий", - заявил Рыбачок.

Сообщается, что 21 депутат Рады выдвинут кандидатом от партии "Европейская солидарность", 17 депутатов - от партии "Батьківщина", 16 - от Радикальной партии, 15 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 12 - от "Оппозиционного блока", 12 - от "Украинской стратегии", 11 - от "Самопомощи", 6 - от партии "Сила и честь", 3 - от "Свободы" и по 1 - от "Силы людей" и "Гражданской позиции".

При этом общее количество партий-субъектов избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах составляет 65 политсил, которые выдвинули кандидатов как по многомандатным, так и по одномандатным избирательным округам.

Напомним, вчера, 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что на досрочные выборы зарегистрировано 5845 кандидатов в депутаты . Из них 2,6 тыс. кандидатов включены в партийные списки, 3,2 тыс - баллотируются в мажоритарных округах.

Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года. У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.